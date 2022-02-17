Sinop’ta bilek güreşi il müsabakaları Vali öğrencilerle bilek güreşi yaptı

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Sinop’ta bilek güreşi il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Vali Erol Karaömeroğlu, öğrencilerle bilek güreşine yaptı.

20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında düzenlenen karşılaşmalara 7 okuldan 70 sporcu öğrenci katıldı. Merkez Yeni Spor Salonunda bilek güreşi müsabakalarını yakından takip eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yarışmalarda öğrencilerle bilek güreşi yaptı. Gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren öğrenci sporculara ödülleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz tarafından takdim edildi.

Müsabakalar sonucunda ilde dereceye giren öğrenciler, Sinop’u grup müsabakalarında temsil edecek.

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