Sinop Belediyesi, filoya 4 yeni iş makinesi kattı

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Sinop Belediyesi’nin araç filosuna 4 yeni araç eklendi.

Sinop Belediyesi, kendi imkanlarıyla araç filosuna 4 yeni ekskavatör ekledi. Toprak işlerinde kullanılmak üzere belediye bütçesiyle alınan ve filoya eklenen 4 ekskavatörün, öncelikle mahalle statüsüne kazanan 4 bölgenin, altyapı çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Araç filomuzu güçlendiriyoruz. Belediyemiz kendi imkanlarıyla satın aldığı 4 ekskavatör iş aracımızı filomuza ekledik. Öncelik olarak 4 yeni mahallemizin altyapısında yapılacak çalışmalarda kullanılacak. Yeni iş makinelerimiz kentimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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