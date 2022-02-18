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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta konut satışı yüzde 37,78 arttı

İHA

Sinop’ta konut satışı yüzde 37,78 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Sinop’ta satılan konut, geçen yıl ocak ayına oranla yüzde 37,78 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Ülke genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Bu rakam Sinop’ta yüzde 37,78 artarak 135 olan 2021 yılı Ocak ayı konut satışı, 2022’nin ilk ayında 186 olarak açıklandı.
TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımcıların Sinop’tan konut satın almayı tercih etmediği görülmekte. Komşu şehir Samsun’da Ocak içerisinde bin 558 konut satışından yabancıya yapılan satışın 92 olduğu belirtilirken, yabancıların Sinop’tan hiç konut almadığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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