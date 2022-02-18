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Sinop’un Karakum mevkisinde şeftali ağacı Şubat ayında çiçek açtı.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede şeftali ağacının çiçek açması görenlerin büyük ilgisini çekti.

Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda bu mevsimlerde şeftali, kayısı, erik, kiraz ve benzeri meyvelerde erken uyanma dolayısıyla yapraklanma ve çiçeklenme olabiliyor" dedi.

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