Sinop’ta açık kalp ameliyatları tekrar yapılmaya başladı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde pandemi sebebiyle bir süre ara verilen açık kalp ameliyatları yeniden yapılmaya başladı.

Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Halil İbrahim Ustaoğlu, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan ve hastane yöneticileri açık kalp ameliyat olan hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Arif Özdal Arslan başta olmak üzere hastanın anjiosunu yapıp daha sonrasında kalp damar cerrahisine veren kardiyologlara ve ameliyata eşlik eden anestezi uzmanına ve ameliyatta ve hastanın iyileşmesi sürecinde katkı sağlayan ekibe çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.