Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, park halindeki kamyonetten çaldığı 2 mutfak tüpünü, iade etme bahanesiyle bayiye teslim edip parasını alan S.C., yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan S.C., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. S.C., park halindeki kamyonetten bir mutfak tüpü çaldı. S.C. eliyle taşıdığı tüpü, yakındaki tüp bayisine götürüp, çalışana iade etmek istediğini söyledi. Bayideki Nagihan Taban, S.C.´ye ücretini ödeyip, tüpü aldı. S.C. bir süre sonra yine araçtan çaldığı bir başka tüpü, yeniden bayiye giderek iade etti. Bu arada kamyonetin sürücüsü Murat Türkeri, tüplerin çalındığını fark ederek durumu bayiye bildirdi. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları S.C.´nin peşine düştü ancak yakalayamadı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, hırsızlık anı ise iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çevresine bakınıp, kontrollerde bulunan S.C.´nin kamyonetten tüpleri çaldığı, bayiye getirip verdiği, iş yeri çalışanlarının da şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından S.C.´yi tespit edip yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarılan S.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2022-02-19 10:35:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.