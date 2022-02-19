Hamsilos’a bisiklet ve yaya yolu

Sinop’ta Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılacak turizm, 'bisiklet ve yaya yolu' projesinin çalışmaları başladı.
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Hamsilos Tabiat Parkı’nda yapılacak bisiklet ve yaya yolu projesinin ihale aşamasının tamamlandığını belirterek yüklenici firma tarafından yapım çalışmalarının başladığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Maviş, yaklaşık 8 buçuk milyon TL’lik yatırım bedeline sahip olan projenin, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Sinopluların hizmetine sunulacağını açıkladı. Maviş, “Projemiz, doğada zaman geçirmeyi seven hemşerilerimize yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak” dedi.
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