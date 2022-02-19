Oğlu babasını aracında kanlar içinde buldu

Sinop'ta 2 çocuk babası bir vatandaşı 12 yaşındaki oğlu aracında kanlar içinde buldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Sinop’un Akliman mevkisinde meydana geldi. Babası Gökhan T.’den bir süre haber alamayan oğlu D.T.(12), aracın yanına gittiğinde babasını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Gökhan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyet güçleri Gökhan T.’nin şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.