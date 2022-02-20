Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı

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Sinop’ta belediyeye ait çöp kamyonu, kontrolünü kaybederek refüje çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında SinopAyancık yolu Korucuk mevkisinde meydana geldi. Sinop Belediyesi’ne ait 57 AU 599 plakalı çöp kamyonu, Atatürk Devlet Hastanesi bölgesinden Sinop istikametine seyir halindeyken üst geçitten dönmek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi. Bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla kamyon, çıktığı kavşaktan inerek görevine devam etti.

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