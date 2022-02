Minik Can’ın sahildeki çöplere tepkisi

Sinop’ta babasıyla sahilde gezen 7 yaşındaki Can Yılmaz, gördüğü manzaraya “Sanki deniz değil, çöp kutusu” diyerek tepki gösterdi.

Babası Aydın Yılmaz ile güneşli havada Sinop sahilinde gezintiye çıkan 7 yaşındaki Can Yılmaz, gördüğü çöp manzaraları karşısında öfkesini tutamadı. Minik Can, denize çöp atanlara kızarak, “Sahil ama hala çöp kutusu gibi. Ne ararsan var. Nedeni insanların hayvanları sevmemesi. Hayvanların ölmesini istiyorlar. Hasbin Allah, sanki deniz değil çöp kutusu” dedi.

Çevreye bir çocuğun gözünden verilen değere örnek teşkil edecek konuşmasıyla yürekleri ısıtan minik Can, sunduğu öneriyle insanların bir daha çevreyi kirletmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Can, “Atmaya devam ederlerse o çöpleri toplatıp bir de para cezası verirsek, hatalarını anlarlar” ifadelerini kullandı.

