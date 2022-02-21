Sinop’ta Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi.
Konu ile ilgili Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında 18.02.2022 tarihinde Bakanlığımız Değerlendiricileri Durağan Devlet Hastanemizi değerlendirmiştir. Değerlendirme öncesi ve sonrası toplantılar yapılmıştır. Ziyarette bulunan bakanlık değerlendiricilerine teşekkür ederiz” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.