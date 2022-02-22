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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 4 kamu kurumuna “Erişilebilirlik” logosu

İHA

Sinop’ta 4 kamu kurumuna “Erişilebilirlik” logosu

Sinop’ta 4 kurum, “Erişilebilirlik” logosu almaya hak kazandı. Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, kurumlara Erişilebilirlik logosu ve bayrağını takdim etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelerle 81 ilde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kuruldu. Komisyon tarafından kamu kullanımına açık binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları denetlendi. İncelemelerini sürdüren komisyon tarafından uygun görülen birimler, erişilebilirlik logosu aldı. Sinop’tan 4 kurum, erişilebilirlik logosu almaya hak kazandı.
Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, yaptığı açıklamada; “Erişilebilirlik, herkesin istediği her hizmete bağımsız ve güvenli olarak kullanabilmesidir. Bu düşüncelerle bakanlığımız illerde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından bütün açık alanları, kamu binalarını erişilebilir hale gelmesine uygun olması için denetlemektedir. Bugün ilimizde erişilebilir belgesi almaya hak kazanan 4 kurumumuz bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Ayancık Mesleki ve Teknik Lisesi Pansiyonu, Boyabat Adliyesi ve Sinop Havaalanı, bakanlığımızca erişilebilirlik logosu almaya hak kazanmıştır. İl Müdürlüğü olarak amacımız; açık alanlarıyla, toplu taşıma alanıyla, kamu binalarıyla her yerimizle bütün insanlara erişilebilir hale getirilmesidir. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Konuşma sonrasında Sinop’ta “Erişilebilirlik” logosu almaya hak kazanan 4 kurum için Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, kurum yetkililerine Erişilebilir logosunu ve bayraklarını takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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