Metal boru, yolcu minibüsüne ok gibi saplandı

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Deniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, kamyonetten düşen metal doğal gaz borusu, yolcu minibüsünün ön camının üst kısmına saplanırken, yaralanan olmadı.

Okullar Caddesi´nde, kamyonet kasasında taşınan metal doğal gaz borusu, düşerek karşı yönden gelen Ergün Gençgün'ün kullandığı 57 D 0028 plakalı minibüsün ön camının üst kısmına saplandı. Sürücü ve yolcular panik yaşarken, yaralanan olmadı. Hasar oluşan minibüsten metal boru çıkarılırken, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

Minibüs sürücüsü Ergün Gençgün, "Yolcumu aldım, seyir halindeyken bir adam pikap ile gelirken taşıdığı doğal gaz borusu aracımın ön tarafına saplandı. O boru öyle taşınmaz. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Camlarım kırıldı. Çok şükür, kimseye bir şey olmadı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Deniz ÖZEN

2022-02-22 16:10:20



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