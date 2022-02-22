Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop’u temsil edecekler

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Sinoplu sporcular 913 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop’u temsil edecek.

913 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme Şampiyonasında Sinopspor’u temsilen Antrenör Ceyhun Tokmak, sporcular Furkan Çerçil ve Emre Kesiktaş yarışmaya katılacak.

Konu ile ilgili Sinopspor Kulübünden yapılan açıklamada; “913 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan vücut geliştirme şampiyonasında Sinopspor’u temsilen Antrenör Ceyhun Tokmak, sporcu Furkan Çerçil ve sporcu Emre Kesiktaş sporcularımız yarışmaya katılacak. Sporcularımız yarışmaya son derece azimli bir şekilde çalışmaktadırlar. Yarışmada Sinop’u ve Sinopspor’u en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” denildi.

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