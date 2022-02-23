Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

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Sinop’ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 30 dakika kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı.

Olay, 22:30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine 57 plakalı araca “dur” ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Ö.T., durmayarak Meydankapı Mahallesi istikametine kaçmaya başladı. Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaçış güzergahına takviye ekip sevk edildi. Kaçan sürücü ise otomobille Nalbant Sokağa girdi. Yaklaşık 30 dakika kovalanan sürücü Nalbant sokakta sevk edilen polis ekiplerinin kıstırmasıyla yakalanarak test amaçlı hastaneye götürüldü.

Ayrıca sürücünün ekiplere araçtan alındığı sırada zorluk çıkardığı öğrenildi.

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