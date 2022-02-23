Hamsi tükendi, tezgâhlar istavrit ve mezgite kaldı

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Sinop’ta hamsinin tükenmesiyle balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süslemeye başladı. Karadeniz’de hamsi bitince balıkçılar denizde mezgit ve istavrit avlamaya başladı.

Sinoplu balıkçı Hasan Yusufoğlu, son dönemlerde trol avının sürdüğüne değinerek; “Hamsi İğneada’dan avlanıyordu, sonu geldi. Tirsi bulunuyor tezgâhta troldan geliyor, mezgit, istavrit var. Hamsi gelse de vatandaş için bundan sonra pahalı olur. Mezgit alıyor vatandaş. Öncekiler gibi satışımız yok zaten. Karadeniz’de çok bir av yok, gırgırların çoğu paydos gibi. Herkes evinin önüne bağladı teknelerini. Buradaki gırgırlar istavrite çalışıyorlar. Akşama kadar 2030 köpük topluyorlar" dedi.

Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında mezgit 3035 TL, iri mezgit 60 TL, istavrit 3540 TL, barbunya 70 TL’den satılıyor.

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