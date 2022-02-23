Türkeli’de yangın tatbikatı

Sinop'un Türkeli ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu’nda yangın tatbikatı düzenlendi.
Öğrencilerin yangın, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı ve bilinçli olması amacıyla Türkeli İtfaiyesinin katkılarıyla düzenlenen yangın tatbikatı öncesi bir yangın durumunda binanın nasıl tahliye edileceği, binada bulunanların neler yapacağı ve bu gibi durumlarda öğrencilerin en kısa sürede nasıl ve hangi numaralardan yardım isteyecekleri anlatıldı. Düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği pansiyonun ikinci katında mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tatbikatın ardından pansiyonun önünde öğrencilerin yangına nasıl müdahale edeceği ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.