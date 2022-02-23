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Sinop'un Türkeli ilçesinin Güzelkent Köyü Ortaokulu’nda anne ve anne adaylarına yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, “En İyi Narkotik Polisi Anne” uygulaması kapsamında Türkeli ilçesi Güzelkent Köyü Ortaokulu’nda 27 anne ve anne adayına yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimde, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocukergen iletişimi, bağımlılık sorunundan çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilerek farkındalığın artırılması, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespit edilerek bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitime katılan anne ve anne adayları, verilen eğitime ilişkin memnuniyetlerini dile getirdiler.

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