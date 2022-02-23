Sinoplu çiftçi havalimanının çevresine yapılan istinat duvarından şikayetçi

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Sinop’un Akliman mevkiinde ikamet eden Ali İhsan Albayrak, Sinop Havalimanının çevresine yapılan istinat duvarı yüzünden yaklaşık 10 yıldır evinin yolunu ve tarlasını su bastığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır Akliman mevkiinde yaşayan Ali İhsan Albayrak, havalimanının yanına yapılan istinat duvarı yüzünden yaklaşık 10 yıldır evinin yolunu ve tarlasını su bastığını anlattı. Albayrak, hayvanlarının ve evinin güvenliği, tarlasını su basmaması için yolu kapattığını ifade etti.

Çiftçi Ali İhsan Albayrak, “Ben burada suyun içindeyim. Her gece hayvanlarımın peşindeyim. Ben burayı yaklaşık 10 senedir çekiyorum. Bazı arkadaşlarım benimle gırgır geçiyor, 'kayık koy da eve kayıkla git' diyorlar” dedi.

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