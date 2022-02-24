Sinop'a 100 basketbol potası ve 1 futbol sahası yapılacak

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– Sinop’taki okullara 100 adet basketbol potası ve 1 adet okul futbol sahası yapılacak.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’in imzaladığı sözleşme kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 100 adet basketbol potası ve Merkez Fatih İlkokulu bahçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacağı duyuruldu.

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