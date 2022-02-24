Satrançta Sinop il birincileri belirlendi

– Okullar arası satranç turnuvasında Sinop il birincileri belirlendi. İl düzeyinde derece yapan öğrenciler, Satranç Bölge Turnuvası'nda Sinop’u temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20212022 Eğitim öğretim yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvaya il genelinden 8 okuldan toplam 100 sporcu katıldı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini idareci, antrenör ve hakemler tarafından takdim edildi.

Turnuvada birincilik elde eden okullarda; Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde Durağan Şehit Kadirler Ortaokulu, Küçükler Genel ve Yıldızlar Genel kategorisinde Merkez Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu, Gençler Kız ve Gençler Genel kategorisinde ise Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi birinci oldu. Müsabakalarda birinci olan okullar, Satranç Bölge Turnuvasında Sinop’u temsil etmeye hak kazandı.

Birincilik elde eden Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu öğrencisi Kuzey Cemil Ünal, küçüklüğünden beri satranç oynamayı sevdiğini belirterek; “Ben satranç oyununu çok seviyorum. Hem eğleniyorum, hem zekamı da geliştirmiş oluyorum. Turnuvada zorlandığım anlar oldu ama rakibimin hatalarını fark edip onları yenmeyi başardım. Birincilik kupasını okulumuza kazandırdık. Bizi eğiten, buraya gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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