Ayancık Devlet Hastanesine ek hizmet binası

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Ayancık Devlet Hastanesinde, 11 Ağustos’ta yaşanan sel afeti sonrası sular altında kalan hizmet alanları ve üniteleri için yeni bir ek hizmet binası yapılacağını duyurdu.

Hastanenin bodrum katında yer alan birimlerin, yeni yapılacak ek hizmet binasına taşınacağını dile getiren Maviş, içerisinde sterilizasyon ve mamografi üniteleri ile laboratuvar, mescit, depo, yemekhane ve çamaşırhane alanlarının yer alacağı ek hizmet binasının, bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi.



İhalesi yapıldı, çalışmalara başlandı

Yeni ek hizmet binasının ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım çalışmalarının başladığını belirten Maviş, binanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.



Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Ayancık’ın yanındayız

Maviş, Ayancık’ta afet sonrası sağlık alanında sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Geçtiğimiz yıllarda D hizmet rolünden C hizmet rolüne yükseltilen Ayancık Devlet Hastanesinin, 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde büyük zarar gördüğünü belirten Maviş, hastanenin devletmillet dayanışmasıyla 8 gün gibi kısa sürede yeniden hizmet vermeye başladığını hatırlattı.



Tomografi cihazının kurulumu tamamlandı

Geride bırakılan sel afetinin ardından, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Ayancık’ın yanında olduklarının altını çizen Maviş, bu noktada Ayancık Devlet Hastanesine tahsis edilen ve kurulumu tamamlanan tomografi cihazının, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.



İkinci basamak yoğun bakım ünitesi için düğmeye basıldı

Ayrıca, ilçedeki üçüncü 112 Acil Yardım İstasyonunun şubat ayı itibariyle hizmet vermeye başladığını dile getiren Maviş, Ayancık Devlet Hastanesinde bulunan 5 yataklı birinci basamak yoğun bakım ünitesine ek olarak, 5 yataklı ikinci basamak yoğun bakım ünitesi için de proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



İki yeni uzman hekim kadrosu

Maviş öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından Ayancık ilçesine 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı ile 1 aile hekimliği uzmanı kadrosunun daha açıldığını ifade ederek, açılan kadrolara kısa süre içinde hekim atamalarının yapılacağını ifade etti.

