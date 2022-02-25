Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı Uçurumdan yuvarlanan otomobil saatler sonra fark edildi: 4 ölü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demir idaresindeki otomobil, akşam saatlerinde Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nden Merkez Mahallesi istikametine seyir halindeyken, yoğun sis nedeniyle Hösgüden yol ayrımında kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.

Araçta bulunan sürücü Mustafa Demir ile birlikte Yılmaz Demir, Salih Demir ve Hasan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ailesi ve yakınları, 4 arkadaşın Çayağzı Mahallesi'ne gittiklerini ve daha sonra haber alamadıklarından dolayı mahalle sakinleri ile birlikte aramaya çıktı. Yaklaşık 23 saat sonra tesadüfen fark edilen kaza sonrası güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekipler, zorlu arazi şartları ve sağanak yağışın hakim olduğu bölgeye güçlükle ulaşarak, 7 saatlik çalışmanın ardından 4 arkadaşın cansız bedenini araçtan çıkarıp, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaza haberi, Türkeli ilçesini yasa boğdu. 4 arkadaşın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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