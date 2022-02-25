Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe mevkisinde 14.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AG 400 plakalı otomobil ile seyir halinde olan M.Y, zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Y yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.