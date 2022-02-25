Sinop’ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 evlenme ve boşanma istatistikleri verilerine göre Sinop’ta geçen yıl bin 249 evlenme, 423 boşanma gerçekleşti.

Sinop’ta evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında bin 165 iken 2021 yılında yüzde bin 249 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı oranı 2021 yılında binde 5,74 olarak belirlendi.

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 341 iken 2021 yılında 423 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 1,95 olarak gerçekleşti. Çoğunlukla kentte boşanmaların 16 yıl ve üzeri olan evlilikler olduğu açıklanan veriler arasında dikkat çekti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının yükseldiği görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28 iken kadınlarda 25,5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

2021 yılındaki bin 249 evlenmenin 18'i akraba evliliği olarak gerçekleşti. Akraba evliliği oranı 2020'de 1.5 iken 2021'de 1,4'e geriledi.

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