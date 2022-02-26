Sinop'taki kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.
24 Şubat gecesi otomobilin yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan araç içerisinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa (75), Yılmaz (60) ve Salih Demir (71) ile Hasan Kaya'nın (60) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gencek Köyü Camii'ne getirildi.
Cenazeye, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Mustafa, Yılmaz ve Salih Demir ile Hasan Kaya'nın cenazeleri, aile kabristanlıklarında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay
Mustafa Demir (75) idaresindeki otomobil, 24 Şubat gecesi Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nden Merkez Mahallesi istikametine seyir halindeyken, yoğun sis nedeniyle Hösgüden yol ayrımında kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanmış, sürücü Mustafa Demir ile birlikte Yılmaz ve Salih Demir ile Hasan Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaklaşık 23 saat sonra tesadüfen fark edilen kaza sonrası ekipler, 7 saatlik çalışmanın ardından 4 kişinin cansız bedenini uçurumun kenarından çıkartmıştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.