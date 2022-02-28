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Ölen Canan'ın kızı: Annem balkondan atlayacak biri değil, çok pozitifti

DHA

Ölen Canan'ın kızı: Annem balkondan atlayacak biri değil, çok pozitifti


Deniz ÖZEN/BOYABAT,(Sinop),(DHA)SİNOP'un Boyabat ilçesinde erkek arkadaşı M.T. (43) ile tartıştıktan sonra oturduğu dairenin balkonundan atlayan Canan Korkmaz (45) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Korkmaz'ın kızı Irmak Varol (21), annesinin çok pozitif olduğunu, balkondan atlayacak biri olmadığını belirterek, ölümünün detaylı araştırılmasını istedi.
Olay, 23 Şubat'ta Boyabat ilçesi, Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. sevgilisi Canan Korkmaz'ın telefonunda bazı mesajlar görünce ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Canan Korkmaz, oturduğu binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan kendini atmaya çalıştı. M.T.'nin engellemeye çalıştığı kadın, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası Korkmaz'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Olayın ardından M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.T., polisteki ifadesinde "Tartışmamız oldu. Bu esnada kendini balkondan atmaya çalıştı. Tutmak istedim ama ellerimden kayıp düştü" dediği belirtildi. M.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'O GECE NE YAŞANDI, BİLMİYORUM'
Korkmaz'ın kızı üniversite öğrencisi Irmak Varol annesinin ölümünün şüpheli olduğunu ve detaylı araştırılmasını istedi. Varol, "M.T.'nin yakınları bana önce 'Annen mide kanaması geçirdi', sonra da 'Annen balkondan kendisini attı' dediler. O gece annem balkondan sarktığı sırada M.T., onu tuttuğunu ama sonra annemin düştüğünü söylediler. Annemin sevgilisi M.T., eski eşi ile aynı apartmanda oturuyordu. Annem ile de aynı apartmanın en üst katında yaşıyorlardı. O gece ne yaşandı, bilmiyorum. Ama annemin o gece sevgilisi ile telefonunda bulunan bazı mesajlar yüzüne kavga ettiğini öğrendim. Sürekli kavga ederlerdi" diye konuştu. 
'SEVGİLİSİNİN MADDİ DURUMU İYİ'
Annesinin intihara meyilli birisi olmadığını söyleyen Varol "Annem çok pozitif bir kişiydi, intihar edecek birisi değildi. Sevgilisinin maddi durumunun iyi olduğunu biliyorum ama anneme kendi kredi kart dökümünü gönderip ödemesini isterdi. Olay gecesi sevgilisi ile telefonunda bulunan bazı mesajlar yüzüne kavga eden annemin ölümü araştırılsın" dedi. M.T.'nin eski eşinin aynı binanın 3'üncü katındaki dairede oturduğu öğrenildi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Boyabat Deniz ÖZEN
2022-02-28 13:09:57

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