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Sinop ‘savaşa hayır’ dedi “Yapılması gereken izlemek değil, savaşa tepki göstermektir”

İHA

Sinop ‘savaşa hayır’ dedi “Yapılması gereken izlemek değil, savaşa tepki göstermektir”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta 5. güne gelindi. Bu savaşa yönelik Sinop’ta Emek, Barış ve Demokrasi Platformu, düzenlenen basın açıklamasında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa tepki gösterdi.
“Yapılması gereken izlemek değil, savaşa tepki göstermektir” diye konuşan Sinop Emek, Barış ve Demokrasi Platformu üyesi İlhan Kuşüzümü, düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, “Dünya halklarının refahı, kanlı sömürgeci ve milliyetçi mirası yüceltmekle değil, barış adımlarıyla sağlanacaktır. Rusya ordusunun harekâtı derhal sona ermeli, ateşkes ilan edilmeli, bölgeye istikrar ve barış getirecek kapsamlı müzakere süreci bir an önce başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“NATO, dünya halkları için en önemli tehdit”
Açıklamalarının devamında Kuşüzümü, “Başını ABD’nin çektiği ve emperyalizmin savaş aygıtı olarak işlev gören NATO, dünya halkları için en önemli tehdit anlamına gelmektedir. Kapsamlı müzakere sürecinin birincil hedefi NATO’nun genişleme perspektifini ve yayılmacı politikalarını masaya yatırmak olmalıdır. Silahlanma yarışı, dünya halkları için bir diğer önemli tehdittir. Gerek Türkiye’nin de aralarında olduğu NATO müttefikleri, gerek Rusya, gerekse Çin ve Hindistan gibi ülkeler dünya tarihinde eşine az rastlanır bir silahlanma yarışı içine girmişlerdir. Kapsamlı çözümün bir diğer ayağı da silahlanma yarışını denetim altına alacak bir zemin oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

“Bu savaş, tüm bölge halkları için büyük tehdit”
Kuşüzümü, “Ülkemizi de çok yakından ilgilendiren bu savaş, tüm bölge halkları için büyük bir tehdit anlamına gelmektedir. Askeri gerilim ve çatışmalar, savaş ve işgaller ölüm, yıkım, yoksulluk, kitlesel göç ve istikrarsızlık getirmektedir. Bizler, askeri çözüm arayışlarına, saldırganlığa, emperyalist ve yayılmacı girişimlere karşı olduğumuzu buradan beyan ediyoruz. Ülkemizde, ateşe benzin dökmek isteyenler, silahlanma yarışının parçası olmayı hedefleyenler, çatışmadan medet umanlar olduğu açık. Oysa çözüm kapsamlı müzakereler ve barıştadır” diyerek ateşkese ve barışa çağırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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