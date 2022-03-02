Sinop Belediyesi'nden 50 geri dönüşüm kutusu

Sinop’ta kullanılmayan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için kent merkezinin belirlenen bölümlerine Sinop Belediyesi tarafından 50 adet geri dönüşüm kutusu konuldu.

Konumlandırılan 50 adet kutuyla vatandaşların kullanmadığı giysi, ayakkabı, oyuncak, tekstil, kitap gibi eşyalar geri dönüşüme kazandırılacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Sıfır Atık Projesi kapsamında kentin muhtelif yerlerine geri dönüşüm kutuları koyuyoruz. Bunların yanına bir de tekstil ürünleri ile ilgili kutular yaptırdık. Vatandaşlarımız evlerinde artık kullanılmayacak durumda olan şapkadan, ayakkabıya kadar nevresimden, perdeye kadar ne kadar ürün varsa şehrin muhtelif yerlerinde 50 tane kumbaramız olacak. O kullanılmayan tekstil ürünlerini o kutuların içine atacaklar. Onları biz geri dönüşüme kazandıracağız. Bu kutular genelde çöp konteynırlarının yanlarında olacak. Anlaştığımız firma haftada bir gelip bu kutulara bakacak içindeki maddeleri ayıracak. Daha sonra o maddeler geri dönüşüme kazandırılacak" dedi.

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