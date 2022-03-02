Belediye aracından mazot çalarken yakalanan şahıs tutuklandı

Sinop Belediyesi’nde şoför olarak çalışan, önceki gün 'resmi araçtan mazot çaldığı' iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan şahıs, bugün ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Mart Salı gecesi saat 01.30 sıralarında yaşandı. Sinop Belediyesi yetkilileri, bir süredir kurum aracında fazlasıyla mazot eksildiğini fark ederek konuyu takibe aldı. Belediye bünyesinde şoför olarak çalışan C.C., gece saatlerinde görev yeri olan Sinop Belediyesi Kanalizasyon Araç Parkında nöbeti esnasında kendi imkanlarıyla yaptığı düzenekle kurum aracının deposundan mazot çekerken fark edilerek polise ihbar edildi. Emniyet güçlerince suçüstü yakalanan C.C., Sinop Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.



Hakim karşısına çıktı

Gözaltına alınan, sonrasında serbest bırakılan belediye çalışanı, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak Sinop Adliyesi’ne sevk edildi. 'Resmi araçtan akaryakıt çaldığı' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan C.C., tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Belediye çalışanının bu zamana kadar ne boyutta akaryakıt çaldığı ise bilinmiyor.

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