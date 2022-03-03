Soğuk günlerde hastalanmamak için doğal tedbirler

Havaların soğumasıyla nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösteriyor. Ayrıca hastalık kapmadan da bitki çayları tüketmek, hastalığı önlemeye yardımcı oluyor.

Havaların soğumasıyla nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösteriyor. Kimyasal karışımlar içeren ilaçlardan kullanmak istemeyen vatandaşlar ise çözümü doğal ürünlerde arıyor.



“Demleme yoluyla kullanılmalı”

Vatandaşların hastalığa yakalanmadan önce tüketebileceği ürünlerden bahseden Sinop'ta aktarlık yapan Tolga Özgür, “Herkesin bildiği belli başlı doğal tedavi yöntemleri var. Başlangıçta ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği gibi bunlar öksürüğe iyi gelen ürünler. Bunların hazır karışımlarını da satıyoruz. Ama müşteri örneğin tarçına alerjim var der, biz onun isteğine göre de karışım yapabiliyoruz. Genelde doğal kullanmakta fayda var, çünkü bilirsiniz ilaçlarda kimyasal madde var yan etkisi olabiliyor. Bir de özellikle söylemek isterim, kaynatmadan yapılmalı, bitkiyi kaynatınca özelliği gidiyor. Demleme yoluyla yani kaynamış suya atarak yapmalarını öneririm. Emin olun, kış aylarını daha sağlıklı şekilde atlatacaklardır” dedi.

Özgür, hasta olmadan önce günlük kullanılan bir bardak melisa çayı, papatya çayı veya ıhlamurun kış aylarını daha rahat atlatmayı sağladığını ifade etti. Ayrıca çay olarak tüketmek istemeyenler için de macunların bulunduğunu belirten Özgür, sabahları bir kaşık macun tüketimiyle de vücudun ihtiyaç duyduğu besini alabileceğini dile getirdi.

Konuşmalarının devamında Özgür, “Bu tip ürünleri çevremize öneririz ama hepsine önerim şudur: Bir ürünü doğal almak istiyorsa mutlaka güvendikleri aktarlardan temin etmelidirler. En azından daha güvenilir ürün kullanmış olurlar” diye konuştu.

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