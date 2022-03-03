Apartmanda doğum yapan kedi ve yavrulara vatandaşlar sahip çıktı

Sinop'ta, bir apartmanda bebek arabasında doğum yapan kedi ve yavrularına apartman sakinleri sahip çıktı.

Sinop’un Gelincik Mahallesi’nde bir apartmanda bırakılan bebek arabasında doğuran kedi, burada 3 yavrusunu beslemeye başladı. Olayı fark eden Seçkin Demirbaş, anne kedi ve 3 yavrusunu, apartmanın garajında oluşturulan alana yerleştirildi.

Olayı fark eden apartman sakini Seçkin Demirbaş, “Apartmana girdim. Kedi sesleri geliyordu. Biraz dinledim. Sonra seslerin bebek arabasından geldiğini fark ettim. Sonra da onları yeni yerlerine koyduk. Süt ve mama vererek beslemeye çalışıyoruz” dedi.

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