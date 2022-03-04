Sinop’ta eğlence mekanına baskın 2 yabancı kadın sınır dışı edildi

Sinop’ta bir alkollü eğlence mekânında çalışan 2’si yabancı toplam 6 konsomatris kadın ahlak şube tarafından yakalandı. Mekanda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından alkollü bir eğlence mekânında yapılan aramalarda, iş yerinin amaç dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde mekânda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 2’si yabancı uyruklu toplamda 6 kadın yakalandı. Mekânda yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 8 adet mermi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca bulunduran kişiye yönelik 6136 sayılı Kanun'la, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uganda uyruklu iki kadının sınır dışı edildiği, amaç dışı faaliyet gösteren iş yerine ise gerekli idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.