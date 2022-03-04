Hafız Osman Botancı: "Hafız olmak payelerin en büyüğü"

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hafız Osman Botancı, “Kur’anı Kerim’i ezberleyip Kur'anı Kerim’in hafızı olmak payelerin en büyüğü, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimet, en büyük şereftir" dedi.

Sinop Merkez Yatılı hafızlık Kur’an Kursu mescidinde gerçekleştirilen programda hafızlığın önemi ve fazileti hakkında konuşan Hafız Osman Bostancı sözlerine şöyle devam etti: “Kur’anı Kerim’i ezberleyip Kur'anı Kerim’in hafızı olmak payelerin en büyüğü, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimet, en büyük şereftir. Rasülullah (sav) bir hadisi şeriflerinde 'Sizin en hayırlınız Kur’anı Kerim’i öğrenen ve öğretenlerinizdir' buyurarak bize iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi anne olmayı, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı ve her şeyden önce iyi insan, iyi dost olmayı öğretir."

"Kur'anı Kerim'i ve onun insanlığa kazandırdığı değerleri yeryüzüne taşıma görevini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) veda haccında Müslümanlara emanet etmiştir" diyen Botancı, "Rabb'imiz nice kavimleri, nice milletleri bu kitapla yüceltmiştir. O kitabı dikkate almayan, onun hayat veren ilkelerine tavır alan topluluklar da nice talihsizliklere dücar olmuştur. Tarihten günümüze kadar müminler kerim kitabımızı anlama ve onu hayat rehberi edinme gayretiyle bütün insanlık adına nice hizmetler yapmışlardır. Milletimizin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkanı ve motivasyonu inandığı kitabı Kur'anı Kerim olmuştur. Hamdolsun Rabb'imize ki, biz kitabını her şeyden aziz bilen bir milletin çocuklarıyız, torunlarıyız. İmanımızı, onun bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşuyla bütünleştirmeliyiz. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru bir şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney programa katılımlarından dolayı Hafız Osman Bostancı’ya teşekkür etti. Akabinde toplu çekilen fotoğraf ile program sona erdi.

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