Türkeli’de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"

Sinop Türkeli’de de Türkiye genelinde olduğu gibi okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında, depreme hazır bir Türkiye için 81 İlde tüm okullarda aynı anda gerçekleştirilen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı, Türkeli ilçesinde de başarı ile tamamlandı.

Türkiye'nin her okulunda aynı anda siren sesi ile başlayan deprem tatbikatı sırasında öğrenciler ilk olarak çökkapan tekniği uyguladı. Daha sonra öğretmenlerin komutları ile öğrenciler sırayla yangın merdivenlerinden inerek okulun bahçesinde uygulanan güvenli alana geçtiler.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bugün ilçemizde tüm okullarımızda eş anlı olarak deprem tatbikatı yapılmıştır. Tüm doğal afetlerde olduğu gibi deprem afeti de ne zaman olacağı belirsiz bir afettir. Bu yüzden her an olacakmış gibi hazırlıklı olmalı ve tedbirleri almalıyız. Bireysel olarak da vatandaşlarımızın deprem anı öncesi ve sonrasına ilişkin bilinçli olmasını sağlamalıyız. Bugün yapılan tatbikatlarımızda öğrendiğimiz bilgileri kullanma gereği duymamayı temenni eder, tatbikatımızın başarıyla sonuçlanmasını sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

