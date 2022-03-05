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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli'de gençlere yönelik programlar

İHA

Türkeli'de gençlere yönelik programlar

Sinop Türkeli İlçe Müftülüğünce her hafta “Gençliğe Değer” projesi kapsamında gerçekleşen programlar devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde sürdürülen “Gençliğe Değer” projesi kapsamında İlçe Müftülüğü’nün başlattığı “Gençlerle Başbaşa" ve “Geç Kalma Genç Gel” programları, ikinci dönemde de kaldığı yerden devam ediyor.
Bu haftaki "Gençlerle Başbaşa" buluşmasında, “deizm” konusu işlendi. Konu ile ilgili Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "Deizm yanılgısına kapılanlar, kendilerinin diğer canlılar gibi hiç bir sorumluluklarının olmadığını; ‘doğar, yaşar ve ölürüz’ şeklinde formalize edilen bir dünya görüşüne sahip olduklarını, ancak bunun sorumluluktan kaçış olduğunu gençlerimize anlattık. Çünkü bu Allahü Teâlâ’nın diğer canlılardan farklı olarak İnsan oğlunu akıl, gönül, his, gibi özelliklere donatmasının anlamsız olmasına götürür ki Allahü Teâlâ hiçbir zaman abes ile iştigal etmez” dedi.
Cumartesi sabahı ise "Geç Kalma Genç Gel" programıyla gençlerle bir araya gelindi. Dini sohbetler ve ikramların yapıldığı program, her hafta aynı saat ve yerde yapılmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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