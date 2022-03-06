Ayancık'ta yıkılan geçici köprü, onarılarak araç trafiğine açıldı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, önceki gün sağanak yağışın ardından su debisinin yükselmesi sonucunda yıkılan geçici köprünün onarılarak araç trafiğine yeniden açıldığı bildirildi.

İlçeye bağlı Tevfikiye köyü Kıran Mahallesi'ne ulaşım sağlayan ve 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprü yerine İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan geçici köprü, önceki gün sağanak yağışın ardından çay suyunun yükselmesi sebebiyle yıkılarak söz konusu mahalleye ulaşım kesildi.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince onarım çalışmalarına başlanması ile birlikte geçici köprü onarılarak, mahalleye yeniden ulaşım sağlandı.

AK Parti Ayancık İl Genel Meclis Üyesi Erkan Örnek, söz konusu güzergahın onarılarak yeniden trafik akışının sağlandığını belirterek, "Tevfikiye köyü Kıran Mahallesi yolu kutu menfezlerin düzeltilmesi ile yeniden ulaşıma açılmıştır. Köye gitmek isteyenler araçları ile gidebilir" dedi.

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