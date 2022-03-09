Türkeli'de ticari taksi, yola fırlayan başıboş ata çarptı

İstanbul'da yarın kar tatili var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde ticari taksi, yola aniden fırlayan başıboş ata çarptı. Kazada, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Türkeli Ayancık karayolunun Keş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keş köyü mevkisinde seyir halinde olan Adem Ç. idaresindeki ticari taksi, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Aracın kaput bölümüne çarpan at, ön ve arka camı kırdıktan sonra asfalta düştü.

Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kanlar içerisinde kalan at, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol dışına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.