Sinop Valisi, marketleri denetledi

Sinop'ta marketlerde stokçuluğun önüne geçilmesi için uygulanan denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla illerde Ticaret İl Müdürlükleri ve belediye zabıta ekiplerinin yürüttükleri marketlerde stokçuluğu engellemek adına yürütülen denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan ile market denetimine çıktı. Mağazalarda yağ raflarını ve market içinde bulunan depoları inceleyen Vali Karaömeroğlu, depoda ürün beklememesi konusunda sert şekilde uyararak, stokçuluk yapanlara acımayacaklarına dikkat çekti.

Denetimler sonunda konuşan Vali Karaömeroğlu, “İlimizde bir sıkıntı gözükmüyor. Marketçilerimizi fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Özellikle zincir marketlerin depoları ilimizde olmadığı için, depoları yakın büyük şehirlerde olduğu için bakamıyoruz, sadece kendi dükkanlarının küçük depolarını kontrol edebiliyoruz. Burada önemli olan depolarda bu tür beklemeleri engellemek. Oralarda bekletip de fiyatın yükselmesine sebep olmamak. Biz mevcut ilimizdeki onların küçük depolarını denetledik” dedi.

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