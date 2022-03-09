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Yaralı vaşak, Sinop’a sevk yolunda telef oldu

İHA

Yaralı vaşak, Sinop’a sevk yolunda telef oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan vaşak, tedavisi için Sinop’a sevk edilirken kalbi durdu.
Edinilen bilgiye göre, dün Kastamonu’ya bağlı Tosya ilçesi Çiftler Köyü mevkisinde köylüler tarafından yaralı olduğu fark edilen vaşak, İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. DKMP 10. Bölge Müdürlüğünce tedavi altına alınan vaşak, Kastamonu Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapıldı. Yaralı vaşağın ilk muayenesinde vücudunda herhangi bir yara veya kırık görülmediği, enfeksiyondan kaynaklı hastalandığı tespit edildi.

Sevk edilirken kalbi durdu
DKMP 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tedavi sürecinin tamamlanması için Kastamonu’dan Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilen vaşak, sevk edildiği sırada kalbinin durduğu ve öldüğü öğrenildi. Vaşak, enfeksiyondan kaynaklı hastalığı giderek kanına yayıldığı için Sinop’a ulaşamadan hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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