Sinop’ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Sinop’ta dolandırıcılık suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonla, Gerze ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs, tutuklanarak gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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