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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy muhtarının 'defne' tartışması kanlı bitti

İHA

Köy muhtarının 'defne' tartışması kanlı bitti

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana geldi. Köy sakini Cemal Y., iddiaya göre, kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Çalışanların, köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından Cemal Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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