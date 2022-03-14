Sinop’ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde merkez ilçemize bağlı tüm taşıma hatlarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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