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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Ayancık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara

İHA

Sinop Ayancık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkisini sürdüren kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Sinop Ayancık Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini devam ettirmesi ve buzlanma nedeniyle, 15 Mart Salı günü ilçemizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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