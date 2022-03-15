Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince iki kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve narkotik hap ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nca Ayancık ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve 5 adet narkotik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleriyle birlikte hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Operasyonlar neticesinde jandarma ekipleri tarafından 2 kişi tutuklanarak haklarında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.