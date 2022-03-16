Batumlu Yesari Baba Türbesi restorasyon projesi hazır

Sinop’ta bulunan ve özel mülkiyet alanında olduğundan çalışma yapılamayan, bakımsızlığıyla sık sık gündeme gelen Yesari Baba Türbesi için restorasyon projesi hazırlandı. Bakanlığın onayının ardından çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları başlayacağı belirtildi.

Bakımsızlığı nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen, Sinop’un tarihi değerlerinden birisi olan Yesari Baba Türbesi'nin hali, görenleri üzüyor. Turistlerin ziyaret etmek istediği fakat görenlerin bakımsızlık nedeniyle şikayet ettiği türbede, özel mülkiyet alanında olduğu için bakım çalışmaları yapılamamaktaydı. Yaklaşık 52 hisseli olduğu öğrenilen türbe için resmi kurallara göre hissedarlardan birkaçının onayının alınmasıyla rölöve restorasyon projesi Sinop Alan Yönetim Başkanı Mimar Hülya Andaç tarafından hazırlandı.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür V. Metin Süren, türbe özel mülkte olduğundan gerekli ilginin gösterilemediğine değinerek, “Özel mülkiyette olması nedeniyle bu güne kadar ihmal edilmiş. Ancak biz bunu aşarak, sahiplerinden muvafakat alarak rölöve restorasyon projelerini hazırlattık, İl Genel Meclisine sunduk. Özel sektörde çalışan ve şu anda alan başkanımız olan Hülya Andaç hanımın katkılarıyla rölöve restorasyon projesini kuruldan geçirdik. Restorasyon çalışmalarına yakında başlayacağız” dedi. Ayrıca Sinop’ta özel mülkiyet alanında bulunan birçok kültür varlığı olduğuna değinen Süren, bu alanlarla ilgili de kamulaştırma gibi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan projenin iki şekilde hayata geçebileceğini belirten Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “Eğer bakanlığımız kamulaştırmayı uygun görürse hissedarlardan alınarak kamuya dönüştürülerek restorasyon başlayabilir. Fakat bunu beklemeden hissedarların tamamının izin verdiği takdirde de proje hayata geçebilir. Bunun için projemiz hazır, bakanlığımızdan ya da hissedarlardan onay bekliyoruz. Gelen cevaba göre çalışmaları başlatacağız” şeklinde konuştu.

Osmanlı döneminde Sinop’a yerleştirilen Gürcistan Batumlu vatandaşları koruyup sahip çıkan, tarih kaynaklarına göre asıl adı Mehmet olan Yesari Baba, 1803 yılında Gürcistan’ın Batum şehrinde doğmuş, Horasan erenlerinden Hacı Bektaş Velî dergâhında eğitim alarak, 'Baba' unvanına yükselmiş. Yaşamında birçok şehir gezmiş, taşıdığı Baba unvanıyla Bektaşiliği yaymaya çalışmış. Yaşamının son zamanlarını Sinop’ta geçiren Yesarî Baba, 1881 yılında vefatı sonrasında Ada Mahallesi Zeytinlik mevkisinde adına bir türbe yaptırılmış.

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