'Kadrajımdan Sinop' yarışması fotoğrafları posta pullarında

Sinop’un tanıtımına katkı sağlamak için, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere özel seri 'Kadrajımdan Sinop' yarışması fotoğrafları, posta pullarına basıldı. Kendin doğal güzelliklerinin ön plana çıkacağı pullar, kurumsal yazılarda kullanılacak.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından önceki dönemlerde posta yoluyla gönderilen tebligatlar ve resmî yazılarda kullanılmak üzere Sinop’a özel simgeler ve figürler, posta pullarına bastırılmış ve oldukça beğeni almıştı. Yeni pullara ise, ‘Kadrajımdan Sinop’ isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren kareler bastırıldı. Yeni bastırılan özel pullar, PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl’a teslim edildi. İl Özel İdaresince posta ile gönderilecek tebligat ve resmi yazıların pullarında yarışmada dereceye giren manzaralar yer alıyor.

Genel Sekreteri Çınkıl yaptığı konuşmada, “Daha önce bastırdığımız kente özgü simgeler taşıyan pullar çok beğenildi, oldukça fazla geri dönüş almıştık. Şimdi ise yeni bastırdığımız pullarda ‘Kadrajımdan Sinop’ fotoğraf yarışmasında derece alan enfes manzaraların olduğu fotoğrafları kullanmak istedik. Kurumumuz tarafından iletilen tüm resmi yazışmalarda baş müdürümüzden teslim aldığımız pulların yeni versiyonunu kullanacağız. Kentimizin eşsiz güzelliklerini daha da tanıtmış olacağız. Koleksiyoncular, eminim bu pulları da birikimlerine ekleyeceklerdir” dedi.

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