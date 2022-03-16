Evi yanan aileye hayırsever vatandaşlar sahip çıktı

Sinop’un Erfelek ilçesinde 10 Şubat’ta çıkan yangında Kaptan ailesinin yaşadığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aileye hayırsever vatandaşlar tarafından 4 bin 800 TL değerinde inşaat malzemesi yardımı yapıldı.

Yangın, Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi'nde 10 Şubat saat 11.45'te meydana geldi. İddialara göre, Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan’ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan hane sahibi Aydın Kaptan, “Şu anda kaymakamlık tarafından 3 bin lira acil yardım verildi. 1 ay önce de AFAD’a müracaat ettik oradan da 22 bin TL yardım yapılacağı söylendi fakat 1 aydır daha herhangi bir yardım gelmedi. Sinop Belediyesi 1 buçuk ton demir gönderdi, geri kalanını da takviye yapıp göndereceğini söyledi. Ayancık Belediyesi 3 mikser beton sözü verdi bir de ev eşyasının bir kısmını aldı. Bugün de gazeteci arkadaşlarımızın yardımlarıyla ve destekleriyle hayırsever vatandaşlarımızın göndermiş olduğu 4 bin 800 TL ile demir ihtiyacımızın bir kısmını karşıladık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.