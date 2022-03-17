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Kursiyerlerin belge heyecanı Başkan Çakıcı, kursiyerlere belgelerini takdim etti

İHA

Kursiyerlerin belge heyecanı Başkan Çakıcı, kursiyerlere belgelerini takdim etti

Sinop Boyabat Belediyesi ve bir sınav merkezi arasında yapılan protokol ile geçen aylarda gerçekleştirilen ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sınavları sonucunda başarılı olan kursiyerler belgelerini almaya başladı.
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Başkan Yardımcıları Hüseyin Ceylan ve Kadir Çeltikçi; makina bakım, kaynakçılık ve inşaat işçiliği meslek gruplarında verilen eğitimler ve sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kursiyerlere, mesleki yeterlilik belgelerini verdiler.
Boyabat’ta istihdamı artıracak nitelikli iş gücünü sağlamanın en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirten Başkan Çakıcı, “Kurslarını başarıyla tamamlayan ustalarımıza belgelerini takdim etmeye başladık. İlk etap kurslarımızla birlikte toplam 102 kişi belgelerini almış oldu. İlerleyen zamanlarda bu rakamı binlere, on binlere ulaştırmayı planlıyoruz. Hangi meslek grubundan olursa olsun mesleğinin önüne iyi kelimesinin eklenmesine uğraşmak çok önemli. İyi teknisyen, iyi kaynakçı gibi. Bu meslek grubunda çalışan arkadaşlarımız bu bağlamda çok şanslılar bence. Süreçte emeği geçen ekibime çok teşekkür ediyor, ustalarımıza iş hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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