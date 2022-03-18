Türkeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkeli ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkeli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu toplantı salonunda program düzenlendi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Berkan Soyer, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı konuşmada, “Bugün ordularımızda kışlalarımızda askerler ve polislerimiz, güvenlik görevlilerimiz kimi zaman eksikliklerini belirtse de o gün 108. topçu alayından taviz sahnesinden bir daha hiç kimse kalmamıştır. O yüzden Çanakkale biz sonsuza dek devam edelim diye birilerinin bittiği savaştır.

Çanakkale ruhunu hiç bir zaman eksik etmeden hiçbir başarısızlığın hiçbir çabanın ve hiçbir bahanenin başarının yerini tutmayacağını bilerek, bu ülkede ulus olma bilincine devam etmek zorundayız. O yüzden Nene Hatunun merhametini kalbimizden, Seyit Onbaşı’nın yükünü omzumuzdan eksik etmeden bu vatan için yaşamaya devam etmeliyiz.

Zannetmeyin ki düşmanlarımız eksilmiş ve bu yenilgiler karşısında bitap düşmüştür. Bugün haberlerden takip ettiğimiz üzere, tekrardan Orta Doğu coğrafyasında bazı uluslar devletsiz bırakılmış hemen kuzeyimizde yer alan bölgelerde savaş tekrardan kendini acımasız bir şekilde göstermiştir. Evet, Türk milleti olarak niyetimiz hiçbir zaman savaşmak olmamıştır. Ancak ulusumuza yapılan herhangi bir tehditte dünyanın şah damarını kesmekten de biran bile geri durmayacağımızı, Çanakkale Zaferinin 107.yıl dönümünde herkese iletmek istiyoruz” dedi.

Günün anlam ve önemine hitaben Jandarma Astsubay Çavuş Halil İbrahim Kaçar konuşma yaptı. Kaçar, konuşmasında, “Milletin geleceği için, kendi geleceğinden vazgeçmiş, kendi kaderine boyun eğmiş ama vatanının kaderine boyun eğmemiş Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Vatan sevgisini kendinden, anne babasından, sevdiğinden üstün tutmuş, yüzbinlerin zaferidir Çanakkale.

107 yıl önce yedi düvele karşı Çanakkale’yi geçilmez kılan irade, Dumlupınar’da, Sakarya’da, İstiklal ve İstikbal mücadelemizde en büyük gücümüz oldu. Aynı irade, aynı ruh, aynı inanç bugün de dimdik ayakta” dedi.

Anadolu Lisesi Öğretmeni Nuran Kumaş da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anadolu Lisesi öğrencisi Ece Özbek, “Çanakkalem” adlı şiirini okudu. Anadolu Lisesi öğrencileri, resim öğretmeni Armağan Yağlı, akustik gitarda kimya öğretmeni Mustafa Yunus İnan ve kemanda müzik öğretmeni Merve Albayrak eşliğinde çeşitli türküler seslendirdi. Öğrenciler tarafından program anısına hazırlanan hediyeler, katılımcılara takdim edildi.

Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Tan, “Dur Yolcu” adlı şiirini okudu. Edebiyat öğretmeni Yusuf Erdoğan, “Pusuladaki Not” anısını paylaştı. İlçemiz öğretmen ve öğrencilerince çekilmiş olan gerçek bir hikayenin kısa filmi izlendi.

18 Mart nedeniyle düzenlenen yarışmada derece elde eden öğrencilere protokol üyelerince ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.